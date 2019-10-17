Медведь впервые увидел снег после жизни в клетке - трогательное видео

Косолапый был рожден в зоопарке и продан в цирк. История спасения животного, а также первые шаги на свободе - смотрите в нашем видео!

Этот медведь провел 12 лет в заточении, однако добрые люди помогли обрести ему свободу.

Рожденный в зоопарке, он сразу был отправлен в цирк для дрессировки.

Однако специальная служба подарила косолапому самый лучший дом - местный приют, в котором содержались животные с тяжелой судьбой.

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На видео рассказана вся история этого милого друга, а также показаны безумно трогательные кадры его первых шагов на свободе: купание в лужах, наслаждение природой и, конечно же, первый снег.

То, как этот медведь радуется снегу, - отличный показатель, в каких условиях животные должны содержаться.

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Самые милые кадры косолапого - смотрите в нашем видео!