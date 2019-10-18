12:33 18 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.25
  • EUR10438.58
  • USD9455.24
Поиск
Видео

Сфинкс пугает свою хозяйку по видеозвонку - смешное видео

Получить короткую ссылку
203501
Новости
Все новости
Все новости
YouTube

Этот кот по-настоящему напугал свою хозяйку, когда был сильно голоден. Что случилось далее - смотрите в нашем видео!

Кот по имени Темный Лорд в этот вечер был недоволен.

Хозяйка задержалась на работе, а он доел всю свою еду и хотел еще.

Что в таком случае будет делать животное? Конечно же срочно звонить маме по видеовызову!

Когда в твоем доме пять питбулей - милое видео >>

"Прости, Лорд! Я задерживаюсь на работе. Просто потерпи еще чуть-чуть, я все понимаю", - говорит ему в ответ хозяйка.

Однако это его не останавливает, и кот решает написать ей sms о том, как она его расстраивает.

Ладно, данное видео - постановка. Но это еще один отличный повод посмотреть на то, как хозяйка животного умело монтирует кадры, что ты веришь во все, что кот делает на кухне.

Медведь впервые увидел снег после жизни в клетке - трогательное видео >>

А его взгляд...

Пятничное настроение - пятничное видео. Скорее смотрите и улыбайтесь! 

Теги:
животные, Животные, кот, кошки, кошка, юмор, смешное видео, видеоролик, Видео, YouTube



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кендалл Дженнер
Знаменитости, которые больше всех заработали на рекламе в Instagram
Захарова: Россию беспокоит ситуация с охраной захваченных террористов в Сирии
Захарова: РФ беспокоит ситуация с охраной захваченных террористов в Сирии
Статистика выезжающих за рубеж узбекистанцев
Кто, куда и зачем выезжает из Узбекистана - статистика



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054