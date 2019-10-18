Сфинкс пугает свою хозяйку по видеозвонку - смешное видео

Кот по имени Темный Лорд в этот вечер был недоволен.
Хозяйка задержалась на работе, а он доел всю свою еду и хотел еще.
Что в таком случае будет делать животное? Конечно же срочно звонить маме по видеовызову!
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"Прости, Лорд! Я задерживаюсь на работе. Просто потерпи еще чуть-чуть, я все понимаю", - говорит ему в ответ хозяйка.
Однако это его не останавливает, и кот решает написать ей sms о том, как она его расстраивает.
Ладно, данное видео - постановка. Но это еще один отличный повод посмотреть на то, как хозяйка животного умело монтирует кадры, что ты веришь во все, что кот делает на кухне.
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А его взгляд...
Пятничное настроение - пятничное видео. Скорее смотрите и улыбайтесь!