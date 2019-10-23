Питбуль "падает в обморок", когда ему пытаются подстричь когти - видео

Животное настолько не любит эту процедуру, что готово на все, лишь бы ему не подстригали когти.
На видео хозяйка пытается взять в руку его лапу, однако пес начинает медленно, но верно заваливаться назад, притворяясь, будто ему очень плохо.
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В итоге он падает на спину и остается в таком положении не дыша.
Хозяйка даже сняла его взгляд в этот момент крупным планом - а там полные печали глаза, которые умоляют ее не делать этого с ним в очередной раз.
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