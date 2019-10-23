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Питбуль "падает в обморок", когда ему пытаются подстричь когти - видео

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Sputnik Узбекистан

Этот пес явно насмотрелся лайфхаков на YouTube о том, как избежать неприятных ситуаций - смотрите очень смешное видео!

Животное настолько не любит эту процедуру, что готово на все, лишь бы ему не подстригали когти.

На видео хозяйка пытается взять в руку его лапу, однако пес начинает медленно, но верно заваливаться назад, притворяясь, будто ему очень плохо.

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В итоге он падает на спину и остается в таком положении не дыша.

Хозяйка даже сняла его взгляд в этот момент крупным планом - а там полные печали глаза, которые умоляют ее не делать этого с ним в очередной раз.

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Смотрите наше видео и учитесь!

Теги:
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