Парализованную собаку спасли из заброшенного дома - трогательное видео

Сотрудники приюта подобрали этого пса в заброшенном доме совсем истощенным. Посмотрите что с ним стало сейчас - в нашем видео!

Собака, которую добрые люди спасли из подвала заброшенного дома, наконец, попала в приют.

Пока она ищет свою семью, сотрудники организации соорудили для нее приспособление для ходьбы.

Когда люди нашли этого пса, он не мог даже подползти к ним - настолько он был истощен и слаб. К тому же, его задние лапы отказали.

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Сначала его откормили, помыли и попытались заставить задние лапы двигаться, но травма была настолкьо сильной, что ничего не вышло.

Тем не менее, этому милому коричневому псу соорудили удобную коляску, в котором он теперь отлично передвигается, гуляя по улочкам и играя с другими собаками.

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По словам сотрудников приюта, спустя пару дней, у него полностью изменился взгляд - малыш стал таким гордым и счастливым.

Особенно собака счастлива находится в окружении людей.

Возможно, уже в ближайшие дни этого малыша заберу к себе в семью.

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А пока посмотрите видео превращения истощенной собаки в самого счастливого пса на свете!