08:43 22 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.25
  • EUR10438.58
  • USD9455.24
Поиск
Видео

Парализованную собаку спасли из заброшенного дома - трогательное видео

Получить короткую ссылку
15 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube
Sputnik Узбекистан

Сотрудники приюта подобрали этого пса в заброшенном доме совсем истощенным. Посмотрите что с ним стало сейчас - в нашем видео!

Собака, которую добрые люди спасли из подвала заброшенного дома, наконец, попала в приют.

Пока она ищет свою семью, сотрудники организации соорудили для нее приспособление для ходьбы.

Когда люди нашли этого пса, он не мог даже подползти к ним - настолько он был истощен и слаб. К тому же, его задние лапы отказали.

После семи лет в приюте пожилая собака нашла семью - трогательное видео >>

Сначала его откормили, помыли и попытались заставить задние лапы двигаться, но травма была настолкьо сильной, что ничего не вышло.

Тем не менее, этому милому коричневому псу соорудили удобную коляску, в котором он теперь отлично передвигается, гуляя по улочкам и играя с другими собаками.

Пес "зацеловал" парня, который забрал его из приюта домой - милое видео >>

По словам сотрудников приюта, спустя пару дней, у него полностью изменился взгляд - малыш стал таким гордым и счастливым.

Особенно собака счастлива находится в окружении людей.

Возможно, уже в ближайшие дни этого малыша заберу к себе в семью.

Собака прощается со своим щенком, которого отдают в приют - видео >>

А пока посмотрите видео превращения истощенной собаки в самого счастливого пса на свете!

Теги:
YouTube, животные, Животные, пес, собаководы, собака, собака, собаки, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Чудеса селекции: метровый огурец и другие овощи-гиганты – фото
НАТО без Турции? Франция призвала исключить Анкару из альянса
Неудобный партнер: Франция призвала исключить Турцию из НАТО
Нобелевские лауреаты 2019
Нобелевские лауреаты-2019



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054