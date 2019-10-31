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Комедия о пухляше: хозяин снял кино о приключениях кота - видео

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© Youtube / bonia919090
Sputnik Узбекистан

В Сети активно обсуждается видеоролик о пушистой толстушке: приключения кошки в самой обычной квартире реально позабавили пользователей.

На кадрах запечатлены будни полосатика: забавная кошка ловит игрушечного таракана и мышь, играет хвостом на бубне, уморительно взбирается по ступенькам, устраивает засаду в умывальнике и творит нечто невероятное с коробками.

Хозяин, с любовью снимавший своего питомца изо дня в день, собрал не просто смешной ролик, а комедию, которая на сто процентов поднимает настроение.

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Многочисленные пользователи активно лайкают "кино" и пишут восторженные комментарии: "Обалденный! Толстенький шалунишка! Вот бы мне такого! Прелесть!"

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И только "завистливые" юзеры с печалью отмечают: "Ну почему у всех коты как коты, играют, куда-то лезут, а мой спит и ест. Иногда на окне сидит и что-то там высматривает - и все!!! Вот бы как эта кошка!".

Теги:
YouTube, кошки, кошка, коты, кот, животные, Животные, видеоролик, Видео



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