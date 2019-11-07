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Кот-путешественник, которому завидуют все люди - невероятное видео

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Sputnik Узбекистан

Вы можете уже начинать наблюдать за невероятной жизнью кота по имени Фишер, который уже объездил полмира - смотрите наше видео!

Предлагаем вам посмотреть на кота, который живет лучше, чем вы.

Да-да, потому что хозяева берут его во все путешествия с собой: на корабле, машине, самолете.

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Этот кот по имени Фишер настолько привык к разъездам, что совершенно спокойно переносит дорогу, любит фотографироваться, как настоящий трэвел-блогер и, конечно же, постоянно пробует разнообразную еду.

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В этом видео хозяйка рассказывает историю их самых запоминающихся путешествий, а вы можете понаблюдать за ними в прекрасной видеоподборке и молча завидовать такой жизни.

Скорее смотрите наше видео!

Теги:
Путешествие, YouTube, кошки, кошка, коты, кот, животные, Животные, смешное видео, видеоролик, Видео



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