Король на концерте, лезгинка от Юлдуз Усмановой и стихийные пляски — видео

Концерт длился около трех часов и не обошелся без курьезов. Служба безопасности не справилась с поклонниками Юлдуз: люди прорвались к сцене, чтобы быть во время шоу как можно ближе к любимой певице. Зрители делали селфи с артисткой, преподносили ей цветы и различные подарки, прямо во время концерта звонили по видеосвязи родным и друзьям и делились своими впечатлениями от происходящего вокруг.
Юлдуз порадовала присутствующих не только своими песнями, которые она исполнила на разных языках. Знаменитость энергично выплясывала чечетку, танцевала лезгинку, не раз выходила зрительный зал и постоянно общалась с фанатами.
"Очень проникновенно она пела о родине, о людях, которые там (в Узбекистане — ред.) живут. Самое примечательное – Юлдуз обращалась ко всем сынам и дочерям республики, которые находятся вдали от родины, чтобы они несли марку народа высоко", - сказал зритель Юсуп Джураев.
Публика веселилась, подпевала Юлдуз, плясала под ее зажигательные хиты и, конечно же, плакала во время исполнения проникновенной песни "Мама".
Восторженные впечатления зрителей, эмоции самой Юлдуз Усмановой и поздравления для примадонны от короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова – в репортаже Sputnik Узбекистан.