Король на концерте, лезгинка от Юлдуз Усмановой и стихийные пляски — видео

Концерт длился около трех часов и не обошелся без курьезов. Служба безопасности не справилась с поклонниками Юлдуз: люди прорвались к сцене, чтобы быть во время шоу как можно ближе к любимой певице. Зрители делали селфи с артисткой, преподносили ей цветы и различные подарки, прямо во время концерта звонили по видеосвязи родным и друзьям и делились своими впечатлениями от происходящего вокруг.

Прекратить это "безобразие" пришлось самой примадонне: она пообещала, что после концерта в течение часа обязательно сфотографируется со всеми желающими. Успокоившаяся публика уже не стала испытывать на прочность охрану и продолжила наслаждаться концертной программой уже недалеко от своих кресел.

Юлдуз порадовала присутствующих не только своими песнями, которые она исполнила на разных языках. Знаменитость энергично выплясывала чечетку, танцевала лезгинку, не раз выходила зрительный зал и постоянно общалась с фанатами.

"Очень проникновенно она пела о родине, о людях, которые там (в Узбекистане — ред.) живут. Самое примечательное – Юлдуз обращалась ко всем сынам и дочерям республики, которые находятся вдали от родины, чтобы они несли марку народа высоко", - сказал зритель Юсуп Джураев.

Публика веселилась, подпевала Юлдуз, плясала под ее зажигательные хиты и, конечно же, плакала во время исполнения проникновенной песни "Мама".

"Не скажу, что я хорошая или плохая певица. Но я стараюсь понять народную боль, что у людей в голове, в жизни. Я капля этого народа, я их лицо, я не буду другой", — заявила в интервью Sputnik узбекская примадонна.

Восторженные впечатления зрителей, эмоции самой Юлдуз Усмановой и поздравления для примадонны от короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова – в репортаже Sputnik Узбекистан.