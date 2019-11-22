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Матвиенко — Нарбаевой о мониторинге выборов: монополия БДИПЧ ОБСЕ разбита

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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (25)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Sputnik Узбекистан

Спикер Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева приняла участие в заседании межпарламентской ассамблеи СНГ, а также встретилась со своей коллегой - главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Принимая гостью, Матвиенко еще раз поблагодарила Нарбаеву и ее узбекских коллег за теплый прием в октябре во время визита российских сенаторов в Ташкент, а также подчеркнула, что РФ готова принять участие в наблюдении за парламентскими выборами, которые пройдут в республике в конце декабря.

"Межпарламентская ассамблея будет участвовать в мониторинге выборов, мы готовимся. Я хочу сказать, что существовавшая некоторое время в СНГ монополия БДИПЧ ОБСЕ сейчас разбита. Если раньше они нас чему-то пытались учить, порой составляли доклады о недемократичности выборов еще до дня голосования, то теперь к нашей оценке относятся с уважением, признают наши объективные и не ангажированные выводы. Теперь они уже таких выпадов себе не позволяют. Мы сами сегодня кое-кого можем научить демократии, делаем это профессионально, а наши аргументы оспорить очень сложно", — подчеркнула Матвиенко.

Глава Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Спикер Совета Федерации добавила. что сегодня в Узбекистане сформировалась демократичная атмосфера, которая гарантирует гражданам свободное волеизъявление. Это, по ее мнению, непосредственно влияет и на развитие политической конкуренции в республике.

Делегация Совета Федерации посещала с визитом Узбекистан в начале октября. Тогда же, в ходе личной встречи, Танзила Нарбаева пригласила российских сенаторов принять участие в наблюдении за предстоящими выборами.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (25)



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