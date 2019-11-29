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Без приглашения: что означает "тайный" визит Трампа в Афганистан

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Ruptly / Wh.gov

Президент США Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился с американскими солдатами и поздравил их с Днем благодарения. Однако главной целью визита, очевидно, был старт нового раунда переговоров с талибами.

Американский лидер в сопровождении своей жены Мелании прилетел в четверг вечером. О его первом визите в эту страну не было объявлено заранее. В последний раз сюда прилетал его предшественник Барак Обама в 2014 году.

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В ходе своего визита Трамп встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани. После встречи американский президент заявил журналистам, что движение "Талибан"* стремится заключить мирное соглашение.

​​"Мы собираемся остаться до тех пор, пока не достигнем соглашения или полной победы", — отметил Трамп.

Он также сообщил, что США намерены значительно сократить свое военное присутствие в этой стране, но делиться какими-либо деталями не стал.

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На сегодняшний день в Афганистане находятся 13 тысяч американских военнослужащих. Войска США вошли в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.

Переговоры между США и талибами были приостановлены с подачи Трампа после того, как в результате взрыва бомбы в Кабуле погиб американский военный.

Сейчас же, считают эксперты, может идти речь о возобновлении переговоров о перемирии.

* "Талибан" — запрещенная в РФ (и ряде других стран) террористическая организация

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Теги:
Талибан, визит, Афганистан, Дональд Трамп



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