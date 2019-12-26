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Мария Захарова присоединилась к флешмобу в поддержку Sputnik Эстония — видео

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На прошлой неделе власти Эстонии пригрозили журналистам уголовным преследованием в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с МИА "Россия сегодня".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова присоединилась к флешмобу в поддержку Sputnik Эстония и провела еженедельный брифинг в желтой жилетке.

"Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведется в отношении не только организации Sputnik Эстония, а конкретно каждого сотрудника, который ходит на работу. <...> Примерьте все каждый на себя, как вы сегодня примеряете эти жилетки с надписью Sputnik", — отметила Захарова.

Флешмоб #СпутникСила ранее запустил исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Символы акции — окрашенная в фирменный желтый цвет гиря с надписью "Got You Covered!" ("Положись на нас!"), и желтая жилетка.

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Журналистов участием во флешмобе уже поддержали член комитета по международным делам Госдумы Евгений Примаков, публицист Армен Гаспарян, глава Фонда защиты национальных ценностей и глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В Sputnik Эстония работают 35 человек, 33 из них — граждане прибалтийского государства, заключившие трудовые договоры с МИА "Россия сегодня".

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На прошлой неделе журналисты получили письма от Департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел", если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с агентством.

Свои действия Таллин обосновал санкциями, которые Евросоюз ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий на Украине.

МИА "Россия сегодня" назвало действия эстонских властей вопиющим произволом и заявило о намерении обратиться в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО и ЕСПЧ.

Теги:
Эстония, журналисты, МИА "Россия Сегодня", Sputnik, МИД России, Мария Захарова



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