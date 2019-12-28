Роман Скляр: самописцы на месте крушения самолета в Алматы найдены

Утром 27 декабря близ Алма-Аты разбился пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

Бортовые самописцы обнаружены на месте крушения пассажирского самолета Fokker-100 в Алматы и переданы на исследование. Об этом заявил журналистам в пятницу вице-премьер Республики Казахстан Роман Скляр.

Напомним, утром 27 декабря близ Алма-Аты разбился пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

По официальным данным, погибли 12 человек, в том числе пилот.

Сейчас в больнице находятся 49 человек, из них 18 - в крайне тяжелом состоянии, в том числе второй пилот.