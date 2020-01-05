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МИД России отреагировал на убийство Сулеймани и предрек тяжелые последствия

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Sputnik Узбекистан
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала факт ликвидации командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Исламской Республики Иран генерала Касема Сулеймани.

По словам Марии Захаровой, убийство генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по окрестностям Багдада приведет к иному раунду эскалации напряженности в регионе.

"Мы квалифицировали данный шаг Вашингтона как чреватый тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, которые накопились на Ближнем Востоке", - добавила Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России заметила, что доводы США о том, что Сулеймани был врагом Вашингтона, отнюдь не оправдывают этих действий, а только усугубляют ситуацию.

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"Неужели США не понимают, что после ликвидации этой фигуры противники Вашингтона еще больше сплотятся. К тому же международная реакция также свидетельствует о повышении градуса напряженности. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака уже назвал события в аэропорту Багдада как акт агрессии США против своей страны", — отметила Захарова. 

Генерал Касем Сулеймани был убит во время ракетного авиаудара США в районе международного аэропорта Багдада в пятницу, 3 января. Погиб также заместитель главы иракского шиитского ополчения Аль-Хашд аш-Шааби Абу Махди аль-Мухандис. 

Теги:
Мария Захарова, МИД Узбекистана, Иран



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