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В Таджикистане выпустили обучающий мультик для детей о коронавирусе

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YouTube / Официальный канал КЧС РТ
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200318/13704646/V-Tadzhikistane-vypustili-obuchayuschiy-multik-dlya-detey-o-koronaviruse.html

В Сети появился анимационный фильм, который призван объяснить детям, как защитить себя от вируса COVID-19. Ролик опубликовал Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана.

Героиня видеоролика - маленькая девочка Зарина - в доступной форме рассказывает зрителю о важности правил личной гигиены. 

Среди основных правил, которые детям следует запомнить:

  • мыть руки как можно чаще;
  • не прикасаться руками к лицу, носу, глазам и губам.

Ранее стало известно, что вирус COVID-19 меньше всего затронул детей и подростков до 19 лет.

На несовершеннолетних приходится лишь 2% случаев инфицирования. Такие данные ученые получили на основе анализа свыше 70 тысяч случаев заболевания коронавирусом. 

На сегодня число заболевших пневмонией в мире превысило 193 тысячи человек. Число скончавшихся - 7 897, вылечившихся - более 81 тысячи.

В Узбекистане зафиксировано 13 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Теги:
здоровье, дети, Таджикистан, коронавирус



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