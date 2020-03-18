В Таджикистане выпустили обучающий мультик для детей о коронавирусе

Героиня видеоролика - маленькая девочка Зарина - в доступной форме рассказывает зрителю о важности правил личной гигиены.
Среди основных правил, которые детям следует запомнить:
- мыть руки как можно чаще;
- не прикасаться руками к лицу, носу, глазам и губам.
Ранее стало известно, что вирус COVID-19 меньше всего затронул детей и подростков до 19 лет.
На несовершеннолетних приходится лишь 2% случаев инфицирования. Такие данные ученые получили на основе анализа свыше 70 тысяч случаев заболевания коронавирусом.
На сегодня число заболевших пневмонией в мире превысило 193 тысячи человек. Число скончавшихся - 7 897, вылечившихся - более 81 тысячи.
В Узбекистане зафиксировано 13 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.