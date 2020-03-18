В Таджикистане выпустили обучающий мультик для детей о коронавирусе

В Сети появился анимационный фильм, который призван объяснить детям, как защитить себя от вируса COVID-19. Ролик опубликовал Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана.

Героиня видеоролика - маленькая девочка Зарина - в доступной форме рассказывает зрителю о важности правил личной гигиены.

Среди основных правил, которые детям следует запомнить:

мыть руки как можно чаще;

не прикасаться руками к лицу, носу, глазам и губам.

Ранее стало известно, что вирус COVID-19 меньше всего затронул детей и подростков до 19 лет.

На несовершеннолетних приходится лишь 2% случаев инфицирования. Такие данные ученые получили на основе анализа свыше 70 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

На сегодня число заболевших пневмонией в мире превысило 193 тысячи человек. Число скончавшихся - 7 897, вылечившихся - более 81 тысячи.

В Узбекистане зафиксировано 13 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.