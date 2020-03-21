Чистые улицы и прозрачная вода: Венеция отдыхает от туристов — видео

Жители всемирно известного города на воде заметили, что он стал хорошеть на глазах. Таким, как сейчас, они не видели его никогда.
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. По официальным данным, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы свыше 47 тысячи случаев заражения COVID-19. Свыше пяти тысяч больных выздоровели, число жертв превысило четыре тысячи человек.
С 10 марта по всей территории страны введены карантинные меры, среди которых запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и в их пределах за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все другие учебные, культурные и развлекательные заведения и закрыли въезд для туристов в страну. Ограничения будут действовать до 3 апреля.