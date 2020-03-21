Чистые улицы и прозрачная вода: Венеция отдыхает от туристов — видео

Италия, одна из самых популярных туристических стран, закрыла границы из-за коронавируса. Тихой, безлюдной стала и Венеция, по которой раньше даже зимой гуляли толпы гостей из разных уголков планеты.

Жители всемирно известного города на воде заметили, что он стал хорошеть на глазах. Таким, как сейчас, они не видели его никогда.

Настоящими хозяевами Венеции стали дикие птицы и рыбы. Вода в каналах очистилась и стала прозрачной. Лебеди исследуют каналы острова Бурано, а утки спокойно садятся на борт пустующих вапоретто. Более того, в порту были замечены дельфины.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. По официальным данным, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы свыше 47 тысячи случаев заражения COVID-19. Свыше пяти тысяч больных выздоровели, число жертв превысило четыре тысячи человек.

С 10 марта по всей территории страны введены карантинные меры, среди которых запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами и в их пределах за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все другие учебные, культурные и развлекательные заведения и закрыли въезд для туристов в страну. Ограничения будут действовать до 3 апреля.