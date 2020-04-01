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Чем занять ребенка на карантине — полезные идеи для родителей

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200401/13818554/Chem-zanyat-rebenka-na-karantine---poleznye-idei-dlya-roditeley.html

В период самоизоляции рекомендуется не выходить из дома без необходимости. Чем занять детей во время карантина?

Смотрите в видео несколько полезных идей, как весело провести с ребенком время дома!

YouTube / Официальный канал КЧС РТ
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Между тем власти Узбекистана стараются помочь разнообразить детям досуг.

Так, с сегодняшнего дня по телевидению начнут показ развлекательно-познавательных программ "Илк кадам" и "Аклвой".

Все передачи, мастер-классы и онлайн-занятия разработаны согласно государственной учебной программе и требованиям к развитию детей раннего и дошкольного возраста.

Список полезных советов для всех граждан, находящихся на карантине, также ранее опубликовал Минздрав республики.

Среди самых важных рекомендаций:

  • как можно чаще проветривать помещения;
  • тратить минимум 30-40 минут в день на умеренные физические упражнения, которые можно выполнять в пределах своей квартиры;
  • пить в среднем около двух литров воды в день;
  • уделить время культурному отдыху и самообразованию (это могут быть книги, фильмы, онлайн-спектакли и так далее);

  • общаться с родными и близкими по видеосвязи через Skype или Zoom.

Теги:
родители, дети, Карантин



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