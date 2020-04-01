Чем занять ребенка на карантине — полезные идеи для родителей

В период самоизоляции рекомендуется не выходить из дома без необходимости. Чем занять детей во время карантина?

Смотрите в видео несколько полезных идей, как весело провести с ребенком время дома!

Между тем власти Узбекистана стараются помочь разнообразить детям досуг.

Так, с сегодняшнего дня по телевидению начнут показ развлекательно-познавательных программ "Илк кадам" и "Аклвой".

Все передачи, мастер-классы и онлайн-занятия разработаны согласно государственной учебной программе и требованиям к развитию детей раннего и дошкольного возраста.

Список полезных советов для всех граждан, находящихся на карантине, также ранее опубликовал Минздрав республики.

Среди самых важных рекомендаций: