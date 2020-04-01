Чем занять ребенка на карантине — полезные идеи для родителей

Смотрите в видео несколько полезных идей, как весело провести с ребенком время дома!
Между тем власти Узбекистана стараются помочь разнообразить детям досуг.
Так, с сегодняшнего дня по телевидению начнут показ развлекательно-познавательных программ "Илк кадам" и "Аклвой".
Все передачи, мастер-классы и онлайн-занятия разработаны согласно государственной учебной программе и требованиям к развитию детей раннего и дошкольного возраста.
Список полезных советов для всех граждан, находящихся на карантине, также ранее опубликовал Минздрав республики.
Среди самых важных рекомендаций:
- как можно чаще проветривать помещения;
- тратить минимум 30-40 минут в день на умеренные физические упражнения, которые можно выполнять в пределах своей квартиры;
- пить в среднем около двух литров воды в день;
- уделить время культурному отдыху и самообразованию (это могут быть книги, фильмы, онлайн-спектакли и так далее);
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общаться с родными и близкими по видеосвязи через Skype или Zoom.