Минздрав опубликовал список полезных советов на время карантина

Напомним, в период самоизоляции рекомендуется не выходить из дома без необходимости. Cоблюдайте правила гигиены и не нарушайте требований карантина!

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Миздрав Узбекистана дал несколько важных советов, которым рекомендуется следовать во время карантина.

Важно проветривать помещения

В замкнутом пространстве накапливается большое количество углекислого газа. Как итог — снижается концентрация кислорода, который необходим для нормальной работы сердца и головного мозга.

Поэтому старайтесь впускать свежий воздух в комнату как можно чаще.

Нужно не забывать двигаться

Нет, речь идет не о пробежке по парку и не о тренировках в спортзале.

В период карантина эти идеи лучше отложить, однако это не значит, что две недели нужно провести в горизонтальном положении.

Минздрав рекомендует как минимум 30-40 минут в день тратить на умеренные физические упражнения, которые можно выполнять в пределах своей квартиры.

К примеру, это могут быть отжимания, наклоны, приседания, повороты и планка.

Необходимо пить как можно больше воды

Как правило, находясь дома, люди реже испытывают жажду. Об этом важно помнить, чтобы не допустить обезвоживания организма.

В ведомстве советуют: пейте в среднем около двух литров воды в день.

Карантин - время для самообразования

Так как нет возможности пойти погулять или заняться своими привычными делами, потратить образовавшееся свободное время можно с пользой. Например, перечитав некогда любимые книги.

Не забывайте и о культурном досуге

На время карантина все концертные залы и театры закрыты, однако выход есть — интернет. Многие развлекательные площадки сделали свой контент бесплатным, и этим можно воспользоваться.

Общайтесь друг с другом по видеосвязи

Возможность поговорить по Skype или Zoom с родными и близкими, которые находятся далеко, — одно из величайших достижений человечества.

В обычный жизни мы отдаем предпочтение текстовым сообщения, однако в условиях самоизоляции самое время вспомнить о видеосвязи.

Минздрав рекомендует: раз уж вы дома, сделайте видеозвонок родственнику, другу из другой страны или подружке из соседнего дома.

Такое почти что живое общение позволит выйти из меланхоличного состояния.

Ситуация с коронавирусом в Узбекистане

В Узбекистане число инфицированных коронавирусом выросло до 149 человек, двое граждан скончались, семеро выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

С 30 марта по 20 апреля также прекратили свою деятельность все аэропорты страны.

Власти Узбекистана просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требований карантина.

За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.