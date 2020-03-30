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Каратин

Минздрав опубликовал список полезных советов на время карантина

Информационная служба ГУБДД МВД РУз
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (210)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200330/13806763/Minzdrav-opublikoval-spisok-poleznykh-sovetov-na-vremya-karantina.html

Напомним, в период самоизоляции рекомендуется не выходить из дома без необходимости. Cоблюдайте правила гигиены и не нарушайте требований карантина!

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Миздрав Узбекистана дал несколько важных советов, которым рекомендуется следовать во время карантина.

Важно проветривать помещения

В замкнутом пространстве накапливается большое количество углекислого газа. Как итог — снижается концентрация кислорода, который необходим для нормальной работы сердца и головного мозга.

Поэтому старайтесь впускать свежий воздух в комнату как можно чаще. 

Нужно не забывать двигаться

Нет, речь идет не о пробежке по парку и не о тренировках в спортзале.

Спортсмены тренируются в условиях домашнего карантина
Видео предоставлено Министерством физкультуры и спорта Узбекистана
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В период карантина эти идеи лучше отложить, однако это не значит, что две недели нужно провести в горизонтальном положении. 

Минздрав рекомендует как минимум 30-40 минут в день тратить на умеренные физические упражнения, которые можно выполнять в пределах своей квартиры.

К примеру, это могут быть отжимания, наклоны, приседания, повороты и планка.

Необходимо пить как можно больше воды

Как правило, находясь дома, люди реже испытывают жажду. Об этом важно помнить, чтобы не допустить обезвоживания организма. 

В ведомстве советуют: пейте в среднем около двух литров воды в день. 

Карантин - время для самообразования

Так как нет возможности пойти погулять или заняться своими привычными делами, потратить образовавшееся свободное время можно с пользой. Например, перечитав некогда любимые книги. 

Не забывайте и о культурном досуге

На время карантина все концертные залы и театры закрыты, однако выход есть — интернет. Многие развлекательные площадки сделали свой контент бесплатным, и этим можно воспользоваться.  

Общайтесь друг с другом по видеосвязи

Возможность поговорить по Skype или Zoom с родными и близкими, которые находятся далеко, — одно из величайших достижений человечества.

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В обычный жизни мы отдаем предпочтение текстовым сообщения, однако в условиях самоизоляции самое время вспомнить о видеосвязи. 

Минздрав рекомендует: раз уж вы дома, сделайте видеозвонок родственнику, другу из другой страны или подружке из соседнего дома.

Такое почти что живое общение позволит выйти из меланхоличного состояния.

Ситуация с коронавирусом в Узбекистане

В Узбекистане число инфицированных коронавирусом выросло до 149 человек, двое граждан скончались, семеро выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Запасы продовольствия на таможенных складах Узбекистана
© Sputnik /
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В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

С 30 марта по 20 апреля также прекратили свою деятельность все аэропорты страны.

Власти Узбекистана просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требований карантина.

За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (210)
Теги:
советы, Карантин, Минздрав Узбекистана, Узбекистан, коронавирус



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