Минздрав опубликовал список полезных советов на время карантина

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Миздрав Узбекистана дал несколько важных советов, которым рекомендуется следовать во время карантина.
Важно проветривать помещения
В замкнутом пространстве накапливается большое количество углекислого газа. Как итог — снижается концентрация кислорода, который необходим для нормальной работы сердца и головного мозга.
Поэтому старайтесь впускать свежий воздух в комнату как можно чаще.
Нужно не забывать двигаться
Нет, речь идет не о пробежке по парку и не о тренировках в спортзале.
В период карантина эти идеи лучше отложить, однако это не значит, что две недели нужно провести в горизонтальном положении.
Минздрав рекомендует как минимум 30-40 минут в день тратить на умеренные физические упражнения, которые можно выполнять в пределах своей квартиры.
К примеру, это могут быть отжимания, наклоны, приседания, повороты и планка.
Необходимо пить как можно больше воды
Как правило, находясь дома, люди реже испытывают жажду. Об этом важно помнить, чтобы не допустить обезвоживания организма.
В ведомстве советуют: пейте в среднем около двух литров воды в день.
Карантин - время для самообразования
Так как нет возможности пойти погулять или заняться своими привычными делами, потратить образовавшееся свободное время можно с пользой. Например, перечитав некогда любимые книги.
Не забывайте и о культурном досуге
На время карантина все концертные залы и театры закрыты, однако выход есть — интернет. Многие развлекательные площадки сделали свой контент бесплатным, и этим можно воспользоваться.
Общайтесь друг с другом по видеосвязи
Возможность поговорить по Skype или Zoom с родными и близкими, которые находятся далеко, — одно из величайших достижений человечества.
В обычный жизни мы отдаем предпочтение текстовым сообщения, однако в условиях самоизоляции самое время вспомнить о видеосвязи.
Минздрав рекомендует: раз уж вы дома, сделайте видеозвонок родственнику, другу из другой страны или подружке из соседнего дома.
Такое почти что живое общение позволит выйти из меланхоличного состояния.
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане
В Узбекистане число инфицированных коронавирусом выросло до 149 человек, двое граждан скончались, семеро выздоровели и были отправлены на реабилитацию.
В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.
С 30 марта по 20 апреля также прекратили свою деятельность все аэропорты страны.
Власти Узбекистана просят граждан не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требований карантина.
За последнее время в республике было выявлено более сотни нарушений режима - виновные привлечены к административной ответственности.