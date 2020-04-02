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Самолет с российским медоборудованием прибыл в США — кадры разгрузки

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200402/13835271/Samolet-s-rossiyskim-medoborudovaniem-pribyl-v-SShA--kadry-razgruzki.html

Российский самолет Ан-124 с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди (JFK) в Нью-Йорке.

Москва отправила американцам дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которых сейчас очень не хватает.

Новорожденный. Архивное фото
© CC0 / Pixabay
В США от коронавируса скончался младенец

На сегодня Штаты остаются на первом месте по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, количество инфицированных в стране превысило 215 тысяч человек.  

Жертвами пандемии стали более 5,1 тысячи американцев. Труднее всего приходится Нью-Йорку — именно там зафиксировано наибольшее число смертей (более 1,3 тысячи).

Ранее Трамп заявил, что следующие две недели станут самыми сложными для США. По его словам, по оптимистичным прогнозам жертвами коронавируса предположительно станут 200 тысяч американцев.

США стали первыми в мире по заболеваемости коронавирусом >>

Худший же вариант подразумевает, что от инфекции скончаются 2,2 миллиона граждан США.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 823 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончались.

Теги:
США, Россия, гуманитарная помощь, коронавирус



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