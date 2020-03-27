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США стали первыми в мире по заболеваемости коронавирусом

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В мире
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (309)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200327/13778789/SShA-stali-pervymi-v-mire-po-zabolevaemosti-koronavirusom.html

Президент страны Дональд Трамп заявил, что причина этого — в проведении массового тестирования. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям коронавируса, говорится в данных университета Джонса Хопкинса.

"В Америке уже больше 85,4 тысячи случаев против 81,3 тысячи в Китае. Таким образом, Соединенные Штаты за один день обошли Италию и КНР", - говорится в сообщении.

Президент страны Дональд Трамп заявил, что причина этого — в проведении массового тестирования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

В ВОЗ назвали США следующим эпицентром распространения COVID-19 >>

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (309)
Теги:
Карантин, коронавирус, США, США



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