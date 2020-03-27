США стали первыми в мире по заболеваемости коронавирусом

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям коронавируса, говорится в данных университета Джонса Хопкинса.
"В Америке уже больше 85,4 тысячи случаев против 81,3 тысячи в Китае. Таким образом, Соединенные Штаты за один день обошли Италию и КНР", - говорится в сообщении.
Президент страны Дональд Трамп заявил, что причина этого — в проведении массового тестирования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
В ВОЗ назвали США следующим эпицентром распространения COVID-19 >>
По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончались.