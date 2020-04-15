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Лавров встал на защиту ВОЗ, которую ранее подверг критике Трамп

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YouTube / Sputnik на русском

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об эффективности работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией коронавируса.

Российский министр отметил, что любой, кто ознакомится с хронологией действий ВОЗ в кризисной ситуации, убедится, что принятые решения были своевременны и эффективны.

Фрагмент Капитолия Вашингтона
© Sputnik / Игорь Михалев
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Также Лавров предостерег от попыток политизировать тему COVID-19 и призвал сконцентрировать силы мирового сообщества на борьбе с пандемией, а не на поиске виноватых в распространении коронавируса среди других государств.

Очевидно, что таким образом глава внешнеполитического ведомства ответил на недавние попытки Трампа раскритиковать работу ВОЗ.

Так, глава Белого дома обвинил организацию в том, что она сделала мало для предотвращения распространения COVID-19 на территории США, которые вносят существенный вклад в финансирование ВОЗ. 

Вместо этого, как заявил Трамп, организация уделила слишком много времени и внимания Китаю.

Вчера дело приняло новый оборот: американский лидер заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ. 

"Я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения разбирательства ошибок организации в управлении и сокрытия данных о распространении коронавируса", — отметил Трамп.

По его словам, организация не справилась со своими обязанностями и неверно информировала об эпидемиологической ситуации в мире, доверившись неверным данным.

"Из-за того, что ВОЗ полагалась на раскрываемую Китаем информацию, количество случаев заболевания в мире, вероятно, увеличилось в 20 раз, может, и намного больше", — добавил Трамп.

Между тем, как отмечают эксперты, американский лидер занимается поиском виноватых, хотя сам в середине марта отказывался прибегать к жестким мерам, заявляя, что держит ситуацию под контролем.

Решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ также раскритиковали в ООН.

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По словам генсека организации Антониу Гутерриша, Штаты выбрали максимально неподходящее время для подобных радикальных шагов. Ключ к победе над пандемией, по мнению Гутерриша, — в единстве и поддержке, в том числе ВОЗ.

По последним данным, общее число инфицированных в мире достигло почти 2 миллиона человек, жертвами пандемии стали свыше 122 тысячи человек.

США стали одним из очагов распространения инфекции: количество зараженных там превысило 608 тысяч человек, жертвами COVID-19 стали почти 30 тысяч американцев, причем за минувшие сутки в Штатах было зафиксировано рекордное число летальных исходов — 2 228.

Теги:
Россия, МИД РФ, Сергей Лавров, коронавирус, ВОЗ



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