Трамп обвинил ВОЗ в масштабах пандемии, которая охватила США

Президент США пригрозил пересмотром программы финансирования организации, которая, по его словам, слишком много времени и внимания уделила Китаю.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Лидер Штатов Дональд Трамп раскритиковал работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в период пандемии коронавируса.

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health В ВОЗ назвали самый главный симптом коронавируса

По его словам, организация сделала мало для предотвращения распространения COVID-19 на территории США, которые вносят существенный вклад в финансирование ВОЗ.

Трамп обвинил организацию в том, что та уделила слишком много времени ситуации в Китае.

Об этом он написал в своем Twitter.

"ВОЗ реально все провалила. По какой-то причине организация, которая финансируется, в основном, США, сосредоточила все внимание на Китае. Мы хорошенько изучим этот вопрос", - говорится в твите.

Трамп также напомнил организации, что та порекомендовала Штатам не закрывать границу с Китаем, когда эпидемия только набирала обороты.

"К счастью, я сразу пренебрег их советом держать наши границы открытыми для Китая. Зачем они нам давали такие безграмотные рекомендации?" - написал американский лидер.

Между тем, стоит отметить, что глава администрации США сам не раз подвергался критике за неэффективные и несвоевременные меры по борьбе с COVID-19 на территории страны. Об этом, к примеру, в середине марта писало издание Politico.

Отмечается, что еще в феврале специалисты настоятельно рекомендовали Трампу принять срочные меры по предотвращению проникновения вируса в страну, однако американский лидер тогда неустанно повторял, что "у него все под контролем".

Однако в какой-то момент Трамп, видимо, осознал серьезность ситуации и принялся обвинять во всем ВОЗ, которая, по его словам, неправильно оценила уровень смертности.

На сегодня Штаты остаются на первом месте по числу заболевших. По последним данным, количество инфицированных COVID-19 в стране превысило 369 тысяч человек.

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Жертвами пандемии стали более 11 тысяч американцев. Больше всего смертей от коронавируса зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси — там скончалось свыше 6,4 тысячи человек.

На сегодня в США осталось лишь одно место, где пока не было зарегистрировано смертей от COVID-19, — это штат Вайоминг.

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Всего в мире выявлено более 1,4 миллиона больных коронавирусом, жертвами пандемии стали свыше 78 тысяч человек.