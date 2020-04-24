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Захарова назвала нападки ряда западных стран на ВОЗ неуместными — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200424/13998114/Zakharova-nazvala-neumestnymi-napadki-ryada-zapadnykh-stran-na-VOZ--video.html

Министерство иностранных дел России осудило попытки возложить на Китай и Всемирную организацию здравоохранения ответственность за пандемию.

Американский штат Миссури на днях подал официальный иск против китайских властей, обвинив их в сокрытии информации о распространении коронавируса. До этого президент США Дональд Трамп также заявил: если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19, то для него должны быть последствия. Кроме того, Вашингтон прекратил финансирование Всемирной организации здравоохранения, так как, по мнению Белого дома, организация не предоставила своевременно всю правду о коронавирусе. Более того, по данным СМИ, в США уже задумались о создании организации, аналогичной ВОЗ.

© Sputnik / Илья Питалев
Трамп обвинил ВОЗ в масштабах пандемии, которая охватила США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки ряда западных стран возложить на Китай и ВОЗ всю ответственность за пандемию COVID-19 абсолютно неуместны.

"Сегодня в сложнейшей обстановке крайне неуместны активизирующиеся в отдельных столицах ангажированные и безосновательные нападки на отдельные государства, международные организации, попытки возложить на них всю ответственность за нынешний эпидемиологический кризис", — сказала она.

Захарова также подчеркнула, что в России поддерживают принимаемые ВОЗ меры по противодействию коронавирусу и выступают за укрепление координирующей роли этой организации в борьбе с пандемией.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
пандемия, ВОЗ, США, МИД России, Мария Захарова



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