Как страны СНГ приходят в себя после отмены карантина и ЧП — видео

Власти постепенно отменяют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Совсем расслабляться пока рано: число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек.

Одиннадцатого мая завершился режим ЧП в Казахстане. Там вновь начал работу общественный транспорт, открылись мечети, кафе и торговые центры. Люди снова могут свободно гулять по паркам и скверам.

Режим ЧП снят и в Кыргызстане. Вместо него в нескольких районах и городах, в том числе в Бишкеке, действует карантин, однако многие предприятия уже возобновили деятельность.

Жители Армении имеют возможность посидеть в уличных кафе, а с 18 мая в стране заработал общественный транспорт. Но отменять режим ЧП власти пока не торопятся, он продлен до 13 июня.

А в некоторых регионах Узбекистана с 22 мая вновь откроются музеи, парки и галереи.

Несмотря на послабления, в странах СНГ остаются в силе многие ограничения: нужно носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию. Открывающиеся предприятия должны выполнять строгие карантинные требования.

Расслабляться действительно пока рано: число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек. Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что человечество может ждать вторая волна коронавируса.