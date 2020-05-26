Нечаянные убийцы: какие опасности подстерегают кыргызстанцев на природе

Какие смертельно опасные беспозвоночные обитают в Кыргызстане, каковы признаки их укусов и кому следует быть особенно осторожными — узнаете, посмотрев видеоинфографику.

Неосторожного человека может ужалить скорпион пестрый — он водится на всей территории страны. В подавляющем большинстве случаев укушенный выживает, однако если речь идет о ребенке или обладателе слабого иммунитета, исход может быть летальным, пишет Sputnik Кыргызстан.

Еще один смертельно опасный хищник, которого трудно разглядеть в траве, — таежный клещ. Подцепить его можно в любой части страны. Кровососущие переносят энцефалит, инфекция быстро поражает головной мозг.

Также на всей территории республики можно встретить— самого ядовитого из пауков. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Узнать этого паука легко — на его черной спинке 13 красных пятнышек.

Мало кому понравится встреча со слепнем — самой большой кровососущей мухой. К сожалению, это насекомое тоже водится по всей стране. Болезненный укус — далеко не самое страшное: слепень переносит туляремию.

Еще в Кыргызстане обитает джунгарский тарантул — один из самых крупных пауков, укус которого не настолько ядовитый, как у каракурта, но гораздо опаснее, чем у скорпиона. Встреча с тарантулом может закончится летальным исходом.

Подробности — в видеоинфографике.