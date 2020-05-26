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Нечаянные убийцы: какие опасности подстерегают кыргызстанцев на природе

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200526/14215641/Nechayannye-ubiytsy-kakie-opasnosti-podsteregayut-kyrgyzstantsev-na-prirode.html

Какие смертельно опасные беспозвоночные обитают в Кыргызстане, каковы признаки их укусов и кому следует быть особенно осторожными — узнаете, посмотрев видеоинфографику.

Неосторожного человека может ужалить скорпион пестрый — он водится на всей территории страны. В подавляющем большинстве случаев укушенный выживает, однако если речь идет о ребенке или обладателе слабого иммунитета, исход может быть летальным, пишет Sputnik Кыргызстан.

Еще один смертельно опасный хищник, которого трудно разглядеть в траве, — таежный клещ. Подцепить его можно в любой части страны. Кровососущие переносят энцефалит, инфекция быстро поражает головной мозг. 

Страхи
Страх пауков
Также на всей территории республики можно встретить каракурта, или черную вдову — самого ядовитого из пауков. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Узнать этого паука легко — на его черной спинке 13 красных пятнышек. 

Мало кому понравится встреча со слепнем — самой большой кровососущей мухой. К сожалению, это насекомое тоже водится по всей стране. Болезненный укус — далеко не самое страшное: слепень переносит туляремию.

Еще в Кыргызстане обитает джунгарский тарантул — один из самых крупных пауков, укус которого не настолько ядовитый, как у каракурта, но гораздо опаснее, чем у скорпиона. Встреча с тарантулом может закончится летальным исходом.

Подробности — в видеоинфографике.

Теги:
паук, природа, смерть, Кыргызстан, опасность, скорпион, клещ



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