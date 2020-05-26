Нечаянные убийцы: какие опасности подстерегают кыргызстанцев на природе

Неосторожного человека может ужалить скорпион пестрый — он водится на всей территории страны. В подавляющем большинстве случаев укушенный выживает, однако если речь идет о ребенке или обладателе слабого иммунитета, исход может быть летальным, пишет Sputnik Кыргызстан.
Еще один смертельно опасный хищник, которого трудно разглядеть в траве, — таежный клещ. Подцепить его можно в любой части страны. Кровососущие переносят энцефалит, инфекция быстро поражает головной мозг.
Мало кому понравится встреча со слепнем — самой большой кровососущей мухой. К сожалению, это насекомое тоже водится по всей стране. Болезненный укус — далеко не самое страшное: слепень переносит туляремию.
Еще в Кыргызстане обитает джунгарский тарантул — один из самых крупных пауков, укус которого не настолько ядовитый, как у каракурта, но гораздо опаснее, чем у скорпиона. Встреча с тарантулом может закончится летальным исходом.
Подробности — в видеоинфографике.