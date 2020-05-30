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Захарова: США готовятся к выходу из договора о запрете испытаний ядерного оружия

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200530/14251819/Zakharova-SShA-gotovyatsya-k-vykhodu-iz-dogovora-o-zaprete-ispytaniy-yadernogo-oruzhiya.html

Данный договор является одним из важнейших документов в сфере нераспространения ядерного оружия.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США готовят почву для выхода из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Вид на здание МИД со смотровой площадки на Воробьевых горах
© Sputnik / Максим Блинов
МИД РФ предупредил о подготовке США применения ядерного оружия в Европе
Ранее американская газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в администрации президента Соединенных Штатов обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.

"Схема понятна: сначала идут вымышленные обвинения в адрес других, затем готовится почва для каких-либо вполне очевидных шагов администрации. Как отмечалось ранее российской стороной, мы не исключаем, что Вашингтон таким образом готовит общественное мнение для того, чтобы отозвать свою подпись под договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", — сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что ДВЗЯИ является одним из важнейших документов в сфере нераспространения ядерного оружия.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что "подобный алгоритм действий прорабатывался американской администрацией неоднократно через утечки, вброс соответствующих материалов, подготовку статей".

Жилин о том, когда США могут применить тактическое ядерное оружие

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году, однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали. Россия сделала это еще в 2000 году.

При этом государства, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить таких испытаний.

Теги:
безопасность, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, МИД РФ, Россия, Мария Захарова, США



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