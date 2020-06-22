Помним, скорбим, гордимся: возложение цветов на мемориале "Братские могилы"

На Волгоградском кладбище Ташкента 22 июня состоялась традиционная церемония возложения цветов к Вечному огню в очередную годовщину начала Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Узбекистан Вадим Митрофанов, и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Андрей Красильников, военный атташе по вопросам обороны посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Александр Земзеров, и. о. председателя КСОРС Узбекистана Василий Костецкий.

Также цветы к мемориалу возложили сотрудники представительства Татарстана в Республике Узбекистан, председатель Республиканского русского культурного центра Сергей Миронов, председатель Татарского общественного культурно-просветительного центра Ташкента Ришат Набиуллин.

Церемония прошла в очень скромной и камерной атмосфере. Отчасти причиной тому стала сложная эпидемиологическая обстановка в мире и в Узбекистане в частности. Накануне волонтеры провели традиционную акцию "Свеча памяти", чтобы почти всех павших на полях сражений во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.