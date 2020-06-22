14:26 22 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

Помним, скорбим, гордимся: возложение цветов на мемориале "Братские могилы"

Получить короткую ссылку
11120
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200622/14386650/Pomnim-skorbim-gordimsya-vozlozhenie-tsvetov-na-memoriale-Bratskie-mogily.html

На Волгоградском кладбище Ташкента 22 июня состоялась традиционная церемония возложения цветов к Вечному огню в очередную годовщину начала Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Узбекистан Вадим Митрофанов, и. о. руководителя представительства Россотрудничества в Узбекистане Андрей Красильников, военный атташе по вопросам обороны посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Александр Земзеров, и. о. председателя КСОРС Узбекистана Василий Костецкий.

Акция Свеча памяти в мемориальном комплексе Братские могилы в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Чтобы помнили: в Ташкенте зажгли свечи, почтив павших во Второй мировой
Также цветы к мемориалу возложили сотрудники представительства Татарстана в Республике Узбекистан, председатель Республиканского русского культурного центра Сергей Миронов, председатель Татарского общественного культурно-просветительного центра Ташкента Ришат Набиуллин.

Церемония прошла в очень скромной и камерной атмосфере. Отчасти причиной тому стала сложная эпидемиологическая обстановка в мире и в Узбекистане в частности. Накануне волонтеры провели традиционную акцию "Свеча памяти", чтобы почти всех павших на полях сражений во Второй мировой и Великой Отечественной войнах.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Москворецкий мост на фоне Белокаменного Кремля
Москва-2259 или какой представляли российскую столицу в далеком 1914 году
Возложение цветов на Волгоградском кладбище в Ташкенте
Помним, скорбим, гордимся: возложение цветов на мемориале "Братские могилы"
Влияние пандемии на экономику и принимаемые антикризисные меры
Лекарство от кризиса: чем лечить узбекскую экономику



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться