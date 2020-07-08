Захарова: мы наблюдаем в США крушение мифа о свободе слова

По словам официального представителя МИД России, это не просто тенденция, а уже свершившийся факт.

Захарова отметила, что сейчас в Соединенных Штатах отсутствуют какие-либо регулирующие нормы правил и постулатов, которые американцы некогда устанавливали в отношении свободы слова и СМИ.

"Мы увидели крушение колосса и всего того, что многие годы там якобы формировалось, что предлагалось всему миру в качестве образца. Это все не просто не работает, а это все рухнуло", — подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, американцам сейчас только предстоит "заново начать дорогу к самим себе".

Фрагмент выступления официального представителя МИД РФ смотрите в видео.