Захарова: мы наблюдаем в США крушение мифа о свободе слова

Захарова отметила, что сейчас в Соединенных Штатах отсутствуют какие-либо регулирующие нормы правил и постулатов, которые американцы некогда устанавливали в отношении свободы слова и СМИ.
"Мы увидели крушение колосса и всего того, что многие годы там якобы формировалось, что предлагалось всему миру в качестве образца. Это все не просто не работает, а это все рухнуло", — подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, американцам сейчас только предстоит "заново начать дорогу к самим себе".
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