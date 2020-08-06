На помощь жителям Бейрута отправились российские врачи и спасатели МЧС

В Ливан отправили уже четыре борта, пятый на подходе. Как российские специалисты будут помогать жителям разрушенного города справиться с бедой - в нашем видео.

В Ливан прибыли российские спасатели и врачи. Сотрудники МЧС России развернули в Бейруте аэромобильный госпиталь и уже приступили к работе. Самолеты с медиками и спасателями вылетели из подмосковного Жуковского поочередно.

В Ливан отправили уже четыре борта, пятый на подходе. Как российские специалисты будут помогать жителям разрушенного города справиться с бедой - в нашем видео.

Сильнейший взрыв произошел в Ливане вечером 4 августа. По последним данным, число жертв возросло до 134, более 5 тысяч человек госпитализированы с ранениями. Больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Взрывной волной в городе были уничтожены или повреждены десятки зданий.

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Причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе в ненадлежащих условиях 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.