Новая вакцина от коронавируса из России — в чем уникальность препарата

Создатели заявляют, что вакцина построена на ином принципе и содержит в себе цельный и полностью нейтрализованный геном вируса, что обеспечивает стопроцентную выработку защитных антител сроком не менее чем на год. К тому же специалисты заверяют, что эта разработка будет гораздо экономичнее в применении, а также иметь минимальное воздействие на организм без серьезных побочных эффектов.

Зарегистрировать новинку планируют уже в декабре, а производство вакцины может начаться до конца 2020 года.

Ранее Россия первой в мире зарегистрировала две вакцины от коронавируса. Первая из них – "Спутник-V" института вирусологии имени Гамалеи, уже проходит третью, постклиническую стадию. Российский препарат также уже тестируют в Беларуси и Венесуэле, а всего новинкой заинтересовались порядка 50 государств. Ожидается, что в случае успешного применения производить вакцину будут в нескольких странах мира.