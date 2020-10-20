00:04 21 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.19
  • EUR12153.63
  • USD10371.76
Поиск
Видео

Новая вакцина от коронавируса из России — в чем уникальность препарата

Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (441)
25010
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly . / РФПИ / АФК "Система", завод "Биннофарм" / Роспотребнадзор
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/14/15223606.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201020/15223658/Novaya-vaktsina-ot-koronavirusa-iz-Rossii--v-chem-unikalnost-preparata.html

В РФ стартовали клинические испытания третьей по счету вакцины от COVID-19. Разработкой препарата занимается институт имени М.П. Чумакова.

Создатели заявляют, что вакцина построена на ином принципе и содержит в себе цельный и полностью нейтрализованный геном вируса, что обеспечивает стопроцентную выработку защитных антител сроком не менее чем на год. К тому же специалисты заверяют, что эта разработка будет гораздо экономичнее в применении, а также иметь минимальное воздействие на организм без серьезных побочных эффектов.

Зарегистрировать новинку планируют уже в декабре, а производство вакцины может начаться до конца 2020 года.

Вакцина от коронавируса
© Sputnik / Константин Михальчевский
В каких зарубежных странах будет производиться вакцина "Спутник V"
Ранее Россия первой в мире зарегистрировала две вакцины от коронавируса. Первая из них – "Спутник-V" института вирусологии имени Гамалеи, уже проходит третью, постклиническую стадию. Российский препарат также уже тестируют в Беларуси и Венесуэле, а всего новинкой заинтересовались порядка 50 государств. Ожидается, что в случае успешного применения производить вакцину будут в нескольких странах мира.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (441)
Теги:
Вакцина, Россия, коронавирус



Еще видео

Главные темы

  • Реанимация во временном госпитале для пациентов с COVID-19
    Коронавирус в Узбекистане: главное на 20 октября

    Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 60 910 (+193), показатель выздоровления соответствует 95%.

    1247
  • Покупка авиабилета
    Uzairways объявила о снижении цен на билеты

    Сформировано расписание полетов и установлены цены на авиабилеты. Их можно приобрести на сайте авиакомпании, а также в ближайших офисах продажи АО "Uzbekistan airways" или у агентов по продаже.

    4123
  • Президент Шавкат Мирзиёев принял командующего Центральным командованием Вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи
    Мирзиёев принял генерала США Маккензи

    Стороны обсудили противодействие глобальным вызовам и угрозам безопасности и стабильности, обменялись мнениями касательно поддержки мирного процесса в Афганистане и оказания практического содействия экономическому восстановлению этой страны.

    336

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Пустой Йенский мост неподалеку от Эйфелевой башни во время комендантского часа в Париже
Пустые улицы Парижа: как живет город в комендантский час - фотолента
Третья вакцина от коронавируса из России
Новая вакцина от коронавируса из России — в чем уникальность препарата
Проект производственного календаря в Узбекистане на 2021 год
В какие дни будут отдыхать узбекистанцы в 2021 году — проект указа



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться