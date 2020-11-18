Группе "Ялла" — 50 лет: какие песни ансамбля поет узбекская молодежь — видео

В Узбекистане к юбилею ансамбля "Ялла" провели среди студентов песенный онлайн-конкурс. Юноши и девушки исполнили композиции, которые были созданы десятки лет назад, но любимы до сих пор.

Награждение победителей и участников прошло во вторник в филиале МГУ имени М. В. Ломоносова в Ташкенте. На церемонии присутствовал сам руководитель ансамбля "Ялла" — Народный артист Узбекистана Фаррух Закиров.

"Пятьдесят лет нашей творческой деятельности... Получить благословение на родине — это очень важно для артиста. А когда песни нравятся молодежи — это для творца великое счастье", — отметил Закиров.

Глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев в интервью корреспонденту Sputnik выразил уверенность, что встреча с легендарным исполнителем, руководителем ансамбля "Ялла" — гордости и бренда Узбекистана — повлияет на формирование вкуса молодых людей и поможет им сохранять родную культуру, а музыка любимой миллионами группы останется в их душе на долгие годы.

Кто стал победителем конкурса и как прошла церемония награждения — смотрите в нашем видеосюжете.