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Группе "Ялла" — 50 лет: какие песни ансамбля поет узбекская молодежь — видео

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20201118/15432068/Gruppe-Yalla--50-let-kakie-pesni-ansamblya-poet-uzbekskaya-molodezh--video.html

В Узбекистане к юбилею ансамбля "Ялла" провели среди студентов песенный онлайн-конкурс. Юноши и девушки исполнили композиции, которые были созданы десятки лет назад, но любимы до сих пор.

Награждение победителей и участников прошло во вторник в филиале МГУ имени М. В. Ломоносова в Ташкенте. На церемонии присутствовал сам руководитель ансамбля "Ялла" — Народный артист Узбекистана Фаррух Закиров.

Конкурс в МГУ, приуроченный к юбилею ансамбля Ялла
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Когда специально создаешь хит на все времена, жди провала — Фаррух Закиров
"Пятьдесят лет нашей творческой деятельности... Получить благословение на родине — это очень важно для артиста. А когда песни нравятся молодежи — это для творца великое счастье", — отметил Закиров.

Глава представительства Россотрудничества в Узбекистане Михаил Вождаев в интервью корреспонденту Sputnik выразил уверенность, что встреча с легендарным исполнителем, руководителем ансамбля "Ялла" — гордости и бренда Узбекистана — повлияет на формирование вкуса молодых людей и поможет им сохранять родную культуру, а музыка любимой миллионами группы останется в их душе на долгие годы.

Кто стал победителем конкурса и как прошла церемония награждения — смотрите в нашем видеосюжете.

Теги:
Узбекская культура, Культура, песня, песни, музыка, Фаррух Закиров, Ялла



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