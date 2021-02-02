Инсценировка со стороны Запада: Лавров — о ситуации с Навальным

По словам министра, Германия до сих пор не предоставила доказательств, что оппозиционера якобы отравили.

Россия имеет все основания считать ситуацию с Алексеем Навальным инсценировкой со стороны Запада, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По словам министра, Германия до сих пор не предоставила доказательств, что оппозиционера якобы отравили.

20 августа 2020 года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.

Позже его перевезли на лечение в Германию, где немецкие военные медики заявили, что Навального якобы отравили веществом из группы "Новичок". Но доказательств не предоставили. В Москве обвинения Берлина отрицают.

Две недели назад Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение. По прилету его тут же задержали. Причем о своем намерении это сделать ФСИН сообщала заранее.

У Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше".

Первое дело связано с растратой свыше 16 миллионов рублей, второе — с хищением более 30 миллионов рублей.

Полное заявление Лаврова - в нашем видео >>