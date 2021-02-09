Жемчужина ташкентского метро: самая поэтичная станция Алишер Навои — видео

Со дня рождения великого поэта и мыслителя Востока, основоположника литературного узбекского языка — Алишера Навои — исполнилось 580 лет. Неслучайно одна из центральных и красивейших станций ташкентского метро носит его имя и оформлена под стать классику.

По сложности узоров, по самобытности и колоритности эта станция метро Ташкента, пожалуй, превосходит все остальные. Открытая в декабре 1984 года она без малого сорок лет остается одной из самых посещаемых туристами и гостями столицы.

Пассажиров над эскалатором встречает роскошное панно ручной работы, выполненное в традициях узбекских мастеров. Колонны трехсводчатой платформы обшиты мрамором, а каждый свод украшают уникальные растительные орнаменты.

На путевых стенах миниатюры из всемирно известных произведений Алишера Навои, отражающие быт, культуру и историю народа.

Неслучайно станция стала регулярной площадкой для проведения концертов и выставок. Накануне там прошла очередная встреча по случаю юбилея классика.

Ради чего стоит вживую увидеть это чудо архитектуры, смотрите в нашем видео.