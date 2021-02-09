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Жемчужина ташкентского метро: самая поэтичная станция Алишер Навои — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20210209/15970331/Zhemchuzhina-tashkentskogo-metro-samaya-poetichnaya-stantsiya-Alisher-Navoi--video.html

Со дня рождения великого поэта и мыслителя Востока, основоположника литературного узбекского языка — Алишера Навои — исполнилось 580 лет. Неслучайно одна из центральных и красивейших станций ташкентского метро носит его имя и оформлена под стать классику.

По сложности узоров, по самобытности и колоритности эта станция метро Ташкента, пожалуй, превосходит все остальные. Открытая в декабре 1984 года она без малого сорок лет остается одной из самых посещаемых туристами и гостями столицы.

Пассажиров над эскалатором встречает роскошное панно ручной работы, выполненное в традициях узбекских мастеров. Колонны трехсводчатой платформы обшиты мрамором, а каждый свод украшают уникальные растительные орнаменты.

Алишер Навои
© Sputnik
Жизнь и наследие Алишера Навои
На путевых стенах миниатюры из всемирно известных произведений Алишера Навои, отражающие быт, культуру и историю народа.

Неслучайно станция стала регулярной площадкой для проведения концертов и выставок. Накануне там прошла очередная встреча по случаю юбилея классика.

Ради чего стоит вживую увидеть это чудо архитектуры, смотрите в нашем видео.

Теги:
Метро, Алишер Навои, Ташкент



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