Microsoft представил новый гаджет — он "голопортирует" людей по Земле за секунду

Технологию назвали Microsoft Mesh. Это коммуникационная платформа смешанной реальности, ее "фишка" — в голограммах.

Как работает устройство: вы можете находиться в разных точках планеты, но, включив гаджет, оказываетесь в одной локации.

Это стало возможным благодаря технологии 3D-захвата: она создает голограмму каждого человека и воспроизводит ее рядом с вами.

В итоге, визуально складывается ощущение, что вы все находитесь в одной комнате, хотя физически пребываете очень далеко друг от друга.

Человек может сделать так, чтобы отображалось или его собственное изображение, или же он может выбрать говорящую и жестикулирующую аватарку.

Этот эффект присутствия человека, который находится в другой точке планеты, в Microsoft назвали "голопортацией".

Как это работает — смотрите в видеоролике!