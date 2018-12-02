Пользователи Сети в шоке: депутат из Казахстана оголила грудь

ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Депутат VII созыва молодежного маслихата Астаны Динагул Тасова предстала перед публикой в очень откровенном наряде.

Тасова стала участницей модного показа "Fashion Night Astana" и вышла на подиум в полуголом платье. В области груди оно оказалось полностью прозрачным.

Дизайнер наряда рекомендует носить платье без нижнего белья, что, собственно, и сделала депутат.

Не многие по достоинству оценили идею модельера и отметили, что такое платье – позор и стыд для депутата.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #fna2018 #fashionastana #fashionnightastana Публикация от Фотограф Астана/Караганда (@by.alina.p) 30 Ноя 2018 в 11:42 PST

© AFP 2018 / KENZO TRIBOUILLARD Видно и не стыдно: подборка самых откровенных нарядов звезд 10

"Когда вы в музее смотрите на полотна с обнаженными женщинами Рембрандта или Рубенса или на статуи греческих богинь, никто не кричит "прикройте их". Показ мод – это одежда не для повседневной жизни, это искусство, самовыражение дизайнера. Модель всего лишь демонстрирует его задумку", - выступила в защиту Тасовой интернет-пользователь Мария Зуева.

Динагул Тасовой стала известной после участия в конкурсе "Топ модель СНГ-2018" в Армении. За главную корону боролись 30 девушек из 16 стран СНГ и Европы. Из Еревана казахстанка вернулась без короны, завоевав титул "Медиа-модель".