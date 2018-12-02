Пользователи Сети в шоке: депутат из Казахстана оголила грудь

ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Депутат VII созыва молодежного маслихата Астаны Динагул Тасова предстала перед публикой в очень откровенном наряде.
Тасова стала участницей модного показа "Fashion Night Astana" и вышла на подиум в полуголом платье. В области груди оно оказалось полностью прозрачным.
Дизайнер наряда рекомендует носить платье без нижнего белья, что, собственно, и сделала депутат.
Не многие по достоинству оценили идею модельера и отметили, что такое платье – позор и стыд для депутата.
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Динагул Тасовой стала известной после участия в конкурсе "Топ модель СНГ-2018" в Армении. За главную корону боролись 30 девушек из 16 стран СНГ и Европы. Из Еревана казахстанка вернулась без короны, завоевав титул "Медиа-модель".