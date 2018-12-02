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Девушка. Иллюстративное фото

Пользователи Сети в шоке: депутат из Казахстана оголила грудь

CC0 / pixabay
В мире
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Девушка поразила интернет-пользователей, выйдя в свет в полуголом платье.

ТАШКЕНТ, 2 дек – Sputnik. Депутат VII созыва молодежного маслихата Астаны Динагул Тасова предстала перед публикой в очень откровенном наряде.

Тасова стала участницей модного показа "Fashion Night Astana" и вышла на подиум в полуголом платье. В области груди оно оказалось полностью прозрачным.

Дизайнер наряда рекомендует носить платье без нижнего белья, что, собственно, и сделала депутат.

Не многие по достоинству оценили идею модельера и отметили, что такое платье – позор и стыд для депутата.

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#fna2018 #fashionastana #fashionnightastana

Публикация от Фотограф Астана/Караганда (@by.alina.p)

Певица Дженнифер Лопес
© AFP 2018 / KENZO TRIBOUILLARD
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"Когда вы в музее смотрите на полотна с обнаженными женщинами Рембрандта или Рубенса или на статуи греческих богинь, никто не кричит "прикройте их". Показ мод – это одежда не для повседневной жизни, это искусство, самовыражение дизайнера. Модель всего лишь демонстрирует его задумку", - выступила в защиту Тасовой интернет-пользователь Мария Зуева.

Динагул Тасовой стала известной после участия в конкурсе "Топ модель СНГ-2018" в Армении. За главную корону боролись 30 девушек из 16 стран СНГ и Европы. Из Еревана казахстанка вернулась без короны, завоевав титул "Медиа-модель".

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Теги:
Мода, Казахстан



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