Наркотики и сигареты публично сожгли в Туркменистане

Для участия в уничтожении наркотических средств были приглашены представители дипмиссий иностранных государств и международных организаций.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Туркменистане состоялась акция публичного сожжения наркотических средств и контрабандных сигарет, изъятых в ходе спецопераций силовых структур, сообщает РИА Новости.

Уничтожение наркотиков и табака состоялось вблизи поселка Багабат недалеко от Ашхабада, где построены специальные печи для проведения подобных акций.

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Для участия в уничтожении наркотических средств и табачных изделий были приглашены представители дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в стране, а также представители туркменских общественных организаций, старейшины и молодежь, говорится в сообщении.

Уточняется, что в начале представители силовых ведомств продемонстрировали собравшимся наркотические вещества, упакованные в целлофановые пакеты, мешки различных размеров и маркированные свертки, а также сигареты. После этого каждый желающий получил возможность собственноручно отправить в пламя опасный товар.

Процесс сжигания контролировали сотрудники правоохранительных структур и уполномоченные эксперты, которые в конце акции удостоверились в том, что наркотики и табак уничтожены полностью.

Раньше в ходе таких акций сжигали только наркотики. Однако в последние годы, в связи с усиливающейся стране борьбой с табакокурением, вместе с наркотиками начали сжигать и сигареты, незаконно ввезенные на территорию страны.