Наркотики и сигареты публично сожгли в Туркменистане

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Туркменистане состоялась акция публичного сожжения наркотических средств и контрабандных сигарет, изъятых в ходе спецопераций силовых структур, сообщает РИА Новости.
Уничтожение наркотиков и табака состоялось вблизи поселка Багабат недалеко от Ашхабада, где построены специальные печи для проведения подобных акций.
Уточняется, что в начале представители силовых ведомств продемонстрировали собравшимся наркотические вещества, упакованные в целлофановые пакеты, мешки различных размеров и маркированные свертки, а также сигареты. После этого каждый желающий получил возможность собственноручно отправить в пламя опасный товар.
Процесс сжигания контролировали сотрудники правоохранительных структур и уполномоченные эксперты, которые в конце акции удостоверились в том, что наркотики и табак уничтожены полностью.
Раньше в ходе таких акций сжигали только наркотики. Однако в последние годы, в связи с усиливающейся стране борьбой с табакокурением, вместе с наркотиками начали сжигать и сигареты, незаконно ввезенные на территорию страны.