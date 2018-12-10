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Российские горные стрелки уничтожили условных террористов в горах Таджикистана

Российские военные уничтожили "боевиков" в горах Таджикистана

Пресс-служба ЦВО РФ
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Учения прошли на горном полигоне Ляур в рамках альпинистской подготовки, в них приняли участие 500 военнослужащих. Задействовали более 50 единиц техники

ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. Военнослужащие 201-й российской военной базы отразили нападение условной бандгруппы на объекты в Таджикистане. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

Согласно замыслу, были получены данные о готовящемся нападении условных террористов на склады с оружием и боеприпасами. Военные были подняты по тревоге и переброшены в район предполагаемой атаки.

"Мотострелки на дальних подступах блокировали боевиков и в ходе специальной операции уничтожили их", — говорится в сообщении"

Напомним, дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база является крупнейшим военным объектом РФ за ее пределами. Соединение будет находиться в республике до 2042 года.

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Теги:
Россия, Таджикистан, военные учения



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