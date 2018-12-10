Депутат: сотрудничество с Россией поможет победить терроризм в Афганистане

Терроризм — враг не только Афганистана, но и всего человечества, против него нужно бороться эффективно и повсеместно, сообща и искренне, считает первый зампредседателя парламента Афганистана Мохамед Алам Езедьяр.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Покончить с войной и терроризмом в Афганистане поможет консенсус в регионе и сотрудничество с Россией, считает первый зампредседателя парламента Афганистана Мохамед Алам Езедьяр.

"Мы полагаем, что именно сотрудничество РФ и стран региона должно исполнить свою роль. Не раз мы предлагали, что именно региональный консенсус может покончить с терроризмом и продолжающейся войной в Афганистане", - цитирует РИА Новости его заявление на международной конференции "Роль парламентов в современном мире. Совет Федерации Федерального Собрания РФ - 25 лет по пути многовекторного развития".

Депутат отметил, что терроризм является врагом не только Афганистана, но и всего человечества, а против этого общего врага нужно бороться эффективно и повсеместно, сообща и искренне.

"Мы надеемся, что и РФ, и другие государства исполнят свою искреннюю и эффективную роль по борьбе с этим врагом, и мы получим стабильный и крепкий мир", - добавил он.

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В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны.

Очередная встреча по Афганистану в закрытом формате в Москве прошла 9 ноября. В ней приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В качестве наблюдателя на переговорах присутствовал представитель США. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".

В марте 2018 года в Узбекистане прошла Ташкентская международная конференция по мирному урегулированию ситуации в Афганистане.