В Магнитогорске снесут два подъезда обрушившегося дома

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В жилом десятиэтажном доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря из-за взрыва газа, собираются снести еще два подъезда. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
"В доме по улице Карла Маркса седьмой и восьмой подъезды будут снесены, на объекте со вчерашнего дня ведутся подготовительные работы по демонтажу, — говорится в публикации. — Проведенная экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей пятого и шестого подъездов".
Следователи-криминалисты и эксперты Следственного комитета России осмотрели изъятые с места обрушения части завала. Следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено.
В результате трагедии погибли 39 человек, среди них шестеро детей.
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