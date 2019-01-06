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В Магнитогорске снесут два подъезда обрушившегося дома

МЧС РФ
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Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (13)
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Окончательное решение о судьбе дома будет принято после еще одной проверки оставшихся подъездов.

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. В жилом десятиэтажном доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря из-за взрыва газа, собираются снести еще два подъезда. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

"В доме по улице Карла Маркса седьмой и восьмой подъезды будут снесены, на объекте со вчерашнего дня ведутся подготовительные работы по демонтажу, — говорится в публикации. — Проведенная экспертиза рекомендует на время демонтажа отселить жителей пятого и шестого подъездов". 

© Sputnik / Илья Московец
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Когда седьмой и восьмой этаж будут демонтированы, планируется еще раз проверить все оставшиеся подъезды дома. Затем власти примут окончательные решения о судьбе здания.

Следователи-криминалисты и эксперты Следственного комитета России осмотрели изъятые с места обрушения части завала. Следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено.

В результате трагедии погибли 39 человек, среди них шестеро детей. 

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Тема:
Обрушение жилого дома в Магнитогорске (13)

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Теги:
Взрыв, Россия



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