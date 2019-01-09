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Генеральный директор Amazon Джефф Безос

Самый богатый человек в мире разводится после 25 лет брака

© AP Photo / Ted S. Warren
В мире
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О своем разводе глава компании Amazon и американский предприниматель Безос сообщил в Twitter.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Самый богатый человек в мире Джефф Безос и его супруга Маккензи объявили о разводе.

По данным Forbes, состояние главы компании Amazon составляет 150 миллиардов долларов.

"Мы хотим, чтобы люди знали, как развивается наша жизнь. После длительного периода осторожного исследования и пробной попытки жить отдельно мы решили развестись и продолжить общаться как друзья", - говорится в совместном заявлении Безоса и его жены Маккензи, опубликованном в Twitter предпринимателя.

Напомним, Джефф Безос и Маккензи Таттл поженились в 1993 году. У пары трое сыновей и приемная дочь из Китая.

В марте 2018 года Безос поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он обогнал ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

В сентябре компания Безоса Amazon стала второй после корпорации Apple компанией, чья капитализация превысила 1 триллион долларов.

Теги:
Amazon, США, миллиарды, Развод



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