МИД РФ: власти Украины пытаются любым способом "удержаться на плаву"

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Предвыборная кампания на Украине может стать самой грязной и скандальной за всю историю, заявили в Департаменте информации и печати МИД России, комментируя решение Киева закрыть избирательные участки в украинских дипломатических и консульских учреждениях в РФ. В Киеве считают, что находящиеся там граждане Украины могут стать объектами "провокаций и репрессий" со стороны российских спецслужб. Кроме того, на Украине заявили, что Москва якобы не сможет обеспечить необходимые условия для проведения выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.
"Рассчитываем, что западные поводыри Киева наконец-то нарушат молчаливое потакание майданным властям и дадут надлежащую оценку тому, что сегодня творится на Украине, и насколько все это соответствует принципам демократии, нормам международного права и стандартам ОБСЕ по проведению и наблюдению за выборами", — заявили в департаменте.
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Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря, в тот же день начались выдвижение кандидатов на пост главы государства и подача документов в Центральную избирательную комиссию для их регистрации.
Действующий президент Петр Порошенко пока официально не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.