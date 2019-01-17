МИД РФ: власти Украины пытаются любым способом "удержаться на плаву"

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Предвыборная кампания на Украине может стать самой грязной и скандальной за всю историю, заявили в Департаменте информации и печати МИД России, комментируя решение Киева закрыть избирательные участки в украинских дипломатических и консульских учреждениях в РФ. В Киеве считают, что находящиеся там граждане Украины могут стать объектами "провокаций и репрессий" со стороны российских спецслужб. Кроме того, на Украине заявили, что Москва якобы не сможет обеспечить необходимые условия для проведения выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Пресс-служба президента Украины Порошенко: никто не способен остановить Украину

"В целом нынешняя избирательная кампания имеет все шансы стать наиболее грязной и скандальной за всю историю современной Украины. В своем стремлении любыми способами "удержаться на плаву" действующее руководство "незалежной" переходит все границы, принимая откровенно антидемократические, антинародные решения", — говорится в комментарии.

"Рассчитываем, что западные поводыри Киева наконец-то нарушат молчаливое потакание майданным властям и дадут надлежащую оценку тому, что сегодня творится на Украине, и насколько все это соответствует принципам демократии, нормам международного права и стандартам ОБСЕ по проведению и наблюдению за выборами", — заявили в департаменте.

У Порошенко истекает время: пора ждать новой "агрессии России" >>>

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря, в тот же день начались выдвижение кандидатов на пост главы государства и подача документов в Центральную избирательную комиссию для их регистрации.

Действующий президент Петр Порошенко пока официально не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.