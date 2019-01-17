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Города мира. Киев

МИД РФ: власти Украины пытаются любым способом "удержаться на плаву"

© Sputnik / Стрингер
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Во внешнеполитическом ведомстве России считают, что действующее руководство Украины переходит все границы, принимая антинародные решения.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Предвыборная кампания на Украине может стать самой грязной и скандальной за всю историю, заявили в Департаменте информации и печати МИД России, комментируя решение Киева закрыть избирательные участки в украинских дипломатических и консульских учреждениях в РФ. В Киеве считают, что находящиеся там граждане Украины могут стать объектами "провокаций и репрессий" со стороны российских спецслужб. Кроме того, на Украине заявили, что Москва якобы не сможет обеспечить необходимые условия для проведения выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Пресс-служба президента Украины
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"В целом нынешняя избирательная кампания имеет все шансы стать наиболее грязной и скандальной за всю историю современной Украины. В своем стремлении любыми способами "удержаться на плаву" действующее руководство "незалежной" переходит все границы, принимая откровенно антидемократические, антинародные решения", — говорится в комментарии.

"Рассчитываем, что западные поводыри Киева наконец-то нарушат молчаливое потакание майданным властям и дадут надлежащую оценку тому, что сегодня творится на Украине, и насколько все это соответствует принципам демократии, нормам международного права и стандартам ОБСЕ по проведению и наблюдению за выборами", — заявили в департаменте.

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Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря, в тот же день начались выдвижение кандидатов на пост главы государства и подача документов в Центральную избирательную комиссию для их регистрации.

Действующий президент Петр Порошенко пока официально не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

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Теги:
МИД РФ, выборы, Россия, Украина



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