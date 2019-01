Американская киноакадемия объявила номинантов на "Оскар"

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию "Оскар". Так, награду за лучший фильм могут получить: "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Рома", "Черный клановец", "Власть", "Звезда родилась", "Черная пантера", "Зеленая книга", сообщается в официальном Twitter-аккаунте Американской киноакадемии.

На премию за режиссуру номинированы: Адам Маккей ("Власть"), Альфонсо Куарон ("Рома"), Павел Павликовский ("Холодная война"), Йоргос Лантимос ("Фаворитка") и Спайк Ли ("Черный клановец").

В категории "Лучшая актриса" выдвинуты: Леди Гага ("Звезда родилась"), Гленн Клоуз ("Жена"), Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?"), Оливия Колман ("Фаворитка") и Ялица Апарисио ("Рома").

В номинации "Лучший актер" представлены: Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Вигго Мортенсен ("Зеленая книга"), Брэдли Купер ("Звезда родилась"), Уиллем Дефо ("На пороге вечности"), Итан Хоук ("Дневник пастыря"), Кристиан Бэйл ("Власть").

Лучшим фильмом на иностранном языке могут стать: "Рома", "Капернаум", "Холодная война", "Магазинные воришки", Never Look Away.

