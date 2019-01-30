Казахстан в 2019 году полностью обеспечит себя бензином

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Казахстан в этом году обеспечит внутренние потребности страны в бензине, а также авиакеросине и дизельном топливе. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Ерболат Досаев на расширенном заседании правительства с участием президента.

"С этого года будет обеспечена внутренняя потребность страны в бензине, дизельном топливе, авиакеросине и битуме", — цитирует Досаева РИА Новости.

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По словам заместителя премьер-министра, в стране завершена модернизация всех НПЗ, поэтому с прошлого года розничные цены на основные нефтепродукты не менялись.

В середине января аналитическое издание Global Petrol Prices представило рейтинг стран с самыми низкими ценами на бензин. В Центрально-Азиатском регионе по дешевизне топлива лидирует Туркменистан, попавший на 7-е место в общемировом рейтинге (0,43 доллара за литр). В первую десятку попали Азербайджан — на 9-м месте (0,47 доллара) и Казахстан — на 10-м месте (0,48 доллара). Кыргызстан занимает 23-ю позицию (0,67 доллара за литр), а Россия — 26-ю (0,68 доллара за литр).