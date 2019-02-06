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Власти Петербурга оплатят лечение пострадавшего при падении наледи студента

© Sputnik / Максим Богодвид
В мире
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Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Районная прокуратура проводит проверку.

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Власти Санкт-Петербурга возьмут на себя расходы по лечению молодого человека, пострадавшего в результате падения наледи с крыши здания. Об этом сообщил врио губернатора города Александр Беглов. 

"Огромная глыба снега, льда упала, отрикошетила от здания и, к сожалению, трагически погиб студент фармуниверситета. Я выражаю соболезнования родным и близким этого молодого человека, который приехал учиться в наш город, — цитирует Беглова РИА Новости. — Пострадал и другой молодой человек, но хорошо, что с ним все более менее нормально, с ним ситуация подконтрольна. Мы связались сразу с консульствами и Таджикистана, и Узбекистана. Мы оказываем всяческое содействие родным и близким, и конечно, возьмем все расходы на себя, и по лечению тоже".

Напомним, днем 5 февраля около одного из зданий по Аптекарскому проспекту в результате падения наледи студент Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Прокуратура Петроградского района начала проверку по факту падения наледи на двух студентов.

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Врио губернатора Беглов рассказал, что попросил прокурора города взять под личный контроль расследование дела, "чтобы все виновные были привлечены к ответственности за безалаберное отношение". Следствие определит виновных в этой трагедии, добавил он.

Теги:
смерть, лед, Санкт-Петербург



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