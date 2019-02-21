За здоровьем Кирилла Вышинского следят представители Красного креста

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Представители гуманитарного движения "Красный крест" посетили журналиста Кирилла Вышинского, находящегося под арестом на Украине.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, передает РИА Новости.

По ее словам, международная организация подключилась к тому, чтобы наблюдать за его здоровьем.

Москалькова добавила, что очень этим довольна.

Ранее Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство украинской прокуратуры и продлил арест Вышинского до 8 апреля. Защита журналиста подала апелляцию на продление его ареста. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

В Верховный суд Украины подана жалоба защиты Вышинского на содержание его под арестом. Рассмотрение этой жалобы назначено на 20 марта, ожидается, что Вышинский будет доставлен в Киев для участия в заседании.

Сам Вышинский сейчас находится в СИЗО Херсона и продолжает знакомиться с материалами дела. Всего в деле 31 том - 25 основных и шесть технических. Ранее прокуратура дважды подавала в суд ходатайство с просьбой ограничить Вышинскому срок ознакомления с делом, однако оно было отклонено.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В Европейской федерации журналистов надеются на прекращение преследования Вышинского, заявила вице-президент федерации Надежда Ажгихина.

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