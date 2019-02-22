Мужчина расправился со всей своей семьей – причина трагедии пугает

Житель Тайваня убил двоих детей за отказ и супругу после того, как женщинга отказалась вторично увеличивать грудь.

ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. Таксист из Тайваня 32-летний Ву Мэн-ю убил свою жену, детей и себя после того, как получил от супруги отказ повторно увеличить грудь.

Как сообщает издание Daily Mail, некоторое время назад мужчине удалось уговорить супругу лечь под нож пластического хирурга.

Однако он остался недоволен результатом и начал требовать сделать повтоную операцию, чтобы "добиться идеальных пропорций". Из-за разногласий в семье осенью 2018 года супруги решили пожить отдельно. В конечном итоге женщина попросила у него развода.

© Sputnik / Варвара Гертье Узбекистанец забил собственную жену до смерти

Таксист пригласил Пэн Хуэй-и и детей на обед, для того, чтобы обсудить детали их будущей жизни. Последний раз ее с 9-летним сыном и 6-летней дочерью видели едущей на мотороллере к мужу.

Позже стражи порядка обнаружили мертвую семью в машине такси. Женщина со связанными руками сидела впереди, а тела детей лежали на заднем сидении.

У полиции есть две версии произошедшего. Исходя из того, что за водительским сиденьем была обнаружена печь, забитая пеплом, то можно предположить, что все четверо отравились угарным газом.

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По другой версии, Ву сначала отравил жену и детей ядом, подсыпав его в еду (в салоне обнаружили чек из "Макдональдса").

Окончательную причину выяснит экспертиза.