Опубликован рейтинг самых здоровых стран в мире

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Bloomberg составил рейтинг стран по уровню здоровья населения.
Возглавила рейтинг Испания, поднявшаяся в 2019 году на шесть строчек. Второе место — у Италии, третья — Исландия. Также в десятку вошли Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.
Всего в рейтинг вошли 169 стран. При этом учитывались ожидаемая продолжительность жизни, климатические условия, доступ к чистой воде, курение и ожирение. Именно привычки питания сделали лидерами рейтинга Испанию и Италию — благодаря средиземноморской диете граждане этих стран реже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечает издание.