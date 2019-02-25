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Опубликован рейтинг самых здоровых стран в мире

© Sputnik / Алексей Куденко
В мире
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Тройку самых здоровых стран возглавили Испания, Италия и Исландия.

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Bloomberg составил рейтинг стран по уровню здоровья населения.

Центральный банк Республики Узбекистан
© Flickr / Stanislav Magay
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Как говорится в сообщении агентства, аналитики опирались на данные Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.

Возглавила рейтинг Испания, поднявшаяся в 2019 году на шесть строчек. Второе место — у Италии, третья — Исландия. Также в десятку вошли Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.

Всего в рейтинг вошли 169 стран. При этом учитывались ожидаемая продолжительность жизни, климатические условия, доступ к чистой воде, курение и ожирение. Именно привычки питания сделали лидерами рейтинга Испанию и Италию — благодаря средиземноморской диете граждане этих стран реже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечает издание.

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