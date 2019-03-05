Синьор Помидор: ученые рассказали, чем полезны томаты

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Американские ученые выяснили, что риск развития жировой болезни печени, рака и воспалений снижается при употреблении томатов, это происходит благодаря содержанию в них каротиноидного пигмента ликопина. Выдержки из работы ученых из Университета Тафтса опубликованы на портале MedicalXpress.

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Эксперимент был проведен на молодых мышах. Специалисты вводили в их организм канцероген, способствующий формированию злокачественных опухолей в печени.

После этого подопытных кормили нездоровой и жирной пищей. При этом часть грызунов получала томатный порошок, богатый ликопином.

Ликопин — каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов некоторых растений, например, томатов, гуавы, арбуза, грейпфрута, папайи, сладкого красного перца. В человеческом организме он выполняет, в частности, антиоксидантную функцию.

Как выяснили ученые, ликопин повышает уровень полезной микрофлоры, делает ее более разнообразной. Это, в свою очередь, предотвращает чрезмерный рост некоторых бактерий, вызывающих воспаление. Кроме того, снижался риск развития жировой болезни печени и рака.

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Исследователи также пришли к выводу, что томатный порошок более эффективен, чем ликопин в отдельности. По мнению ученых, это объясняется наличием в целых томатах дополнительных полезных веществ, таких, как витамины Е и С, минералы, фенольные соединения и пищевые волокна.

Теперь ученые собираются провести клинические исследования с участием людей.