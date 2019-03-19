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Город Ташкент

Ташкент стал одним из самых дешевых для проживания городов мира

© Foto : Stefan Munder
В мире
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20210

Аналитики сравнили стоимость хлеба и других товаров первой необходимости в 133 городах мира.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Ташкент стал одним из самых дешевых для проживания городов мира в 2019 году, сообщает исследовательская компания The Economist Intelligence Unit.

Вместе с ним в список вошли Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия), Алматы (Казахстан), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнай (Индия) и Нью-Дели (Индия).

Ташкент обогнал Душанбе в рейтинге самых лучших для жизни городов >>

Также компания выяснила, в каких городах самое дорогое проживание. Впервые три первых места заняли сразу три города: Париж, Гонконг и Сингапур.

Также в список вошли Цюрих (Швейцария), Женева (Швейцария), Осака (Япония), Сеул (Южная Корея), Копенгаген (Дания), Нью-Йорк (США), Тель-Авив (Израиль), Лос-Анджелес (США).

Исследование ежегодно проводится уже в течение 30 лет. Аналитики сравнивают стоимость хлеба и других товаров первой необходимости в 133 городах мира.

Теги:
Аргентина, Сирия, Венесуэла, Израиль, Нигерия, Пакистан, Казахстан, Южная Корея, Япония, Япония, Франция, Дания, Швейцария, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Нью-Дели, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Индия, США



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