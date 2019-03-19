Порошенко не хочет "варить кашу" с Путиным

Ранее Путин заявлял, что с нынешними руководителями Украины Кремль не может прийти к взаимопониманию.

ТАШКЕНТ, 19 мар – Sputnik. Украинский лидер Петр Порошенко в интервью телеканалу ICTV сообщил, что не хочет "варить кашу" с Владимиром Путиным. Так он ответил на ранее высказанные слова российского лидера по вопросу взаимоотношений с Киевом.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Украина как истеричная дамочка, а Россия в роли бывшего мужа

В ходе своей поездки в Крым Путин подчеркнул, что российский и украинский народ не находятся в ссоре, но с нынешними руководителями Украины Кремль не может прийти к взаимопониманию. Об этом пишет РИА Новости.

По словам президента России, с киевскими властями "вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата".

Он добавил, что действия нынешнего руководства в Киеве вызывают недоумение.

Петр Порошенко в своем выступлении в понедельник заявил, что с российскими властями "варить кашу" не намерен. Он добавил, что станет добиваться усиления санкционного давления на Москву.

"Относительно того, что кто-то с кем-то там "каши не сварит", я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты", — подчеркнул он.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. На этот пост претендуют 39 кандидатов. По данным социологических исследований, в гонке ранее лидировала руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в последние два месяца первое место удерживает шоумен Владимир Зеленский.

Рейтинг действующего президента Порошенко находится на уровне около 20%.