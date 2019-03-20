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Нурсултан вместо Астаны: Токаев - за переименование столицы Казахстана

© Sputnik / Алексей Бабушкин
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Тема:
Добровольная отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (10)
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По мнению нового президента Казахстана, необходимо увековечить имя великого современника - первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.

ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. Приняв присягу, новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в честь первого президента Нурсултана Назарбаева.

"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника – первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - сказал Токаев.

Церемония принесения присяги состоялась в ходе совместного заседания двух палат парламента республики. Назарбаев присутствовал на церемонии.

Касым-Жомарт Токаев принес присягу >>

Глава Центральной избирательной комиссии Берик Имашев вручил Токаеву удостоверение президента, штандарт и орден.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем Сената (верхней палаты) парламента Казахстана. Выборы в Казахстане запланированы на 2020 год.

 

Тема:
Добровольная отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева (10)
Теги:
культурная столица, Нурсултан Назарбаев, Казахстан, Казахстан



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