Украина расширила санкции против России

Новые санкции введены против людей и компаний, которые "активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины".

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против России. Указ опубликован на сайте главы государства, он вступает в силу со дня опубликования в официальной прессе.

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Под санкции попали 294 юридических и 848 физических лиц, которые, как считают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе , участвовали в строительстве Крымского моста , а также в проведении выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. В черный список также попали те, кого украинские власти считают виновными в нарушении законов о въезде в Крым, распространении "издательской продукции антиукраинского содержания" и "незаконном получении музейного собрания", которое в Киеве называют принадлежащим Украине.

"Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации <...> и депутатам Государственной думы", — заявила пресс-служба СНБО.

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Также введены "ограничительные мероприятия в отношении отдельных физических и юридических лиц", к которым ранее применили санкции ЕС, США и Канада.

Введение Украиной санкций прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, это "антироссийские конвульсии Порошенко".

"Если оценивать деятельность Порошенко на посту президента Украины, главная черта — это выраженная антироссийская риторика. Он практически пять лет делал все для того, чтобы уничтожить русский, российский дух на Украине во всех сферах, в том числе в экономике и политике", — сказал сенатор RT.

Он отметил: сейчас Порошенко находится на пике президентской кампании, но его результаты не убедительны.

"Многое говорит о том, что он вряд ли будет выбран президентом. Я думаю, что это антироссийские конвульсии Порошенко", — сказал Цеков.

По его словам, Порошенко понимает, что не сможет дальше руководить Украиной, но напоследок "надо сделать еще что-то плохое для России".