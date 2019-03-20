Украина расширила санкции против России

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против России. Указ опубликован на сайте главы государства, он вступает в силу со дня опубликования в официальной прессе.
"Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации <...> и депутатам Государственной думы", — заявила пресс-служба СНБО.
Введение Украиной санкций прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, это "антироссийские конвульсии Порошенко".
"Если оценивать деятельность Порошенко на посту президента Украины, главная черта — это выраженная антироссийская риторика. Он практически пять лет делал все для того, чтобы уничтожить русский, российский дух на Украине во всех сферах, в том числе в экономике и политике", — сказал сенатор RT.
Он отметил: сейчас Порошенко находится на пике президентской кампании, но его результаты не убедительны.
"Многое говорит о том, что он вряд ли будет выбран президентом. Я думаю, что это антироссийские конвульсии Порошенко", — сказал Цеков.
По его словам, Порошенко понимает, что не сможет дальше руководить Украиной, но напоследок "надо сделать еще что-то плохое для России".